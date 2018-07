FOTO DO DIA: Angela Merkel, chanceler da Alemanha, quase vai ao chão ao lado de Barack Obama

Escorregão. Em visita nesta terça-feira, 7, à Casa Branca, em Washington, a chanceler alemã Angela Merkel tropeça ao caminhar, ao lado do presidente Barack Obama, para uma coletiva de imprensa. Quase vai ao chão.

No pronunciamento conjunto, Obama disse que há consenso entre os dois de que não se deve deixar que a situação financeira na Europa – tão escorregadia quanto a chefe de Estado da Alemanha – coloque em risco a recuperação da economia global. Merkel, no encontro com Obama, disse a ele que a Europa irá superar sua crise da dívida soberana e emergirá com mais força.

Queda por queda, aliás, um levantamento divulgado hoje nos Estados Unidos revelou que a popularidade de Obama, um só mês após a operação que matou Osama bin Laden no Paquistão, vai mal. Os levantes no mundo árabe estiveram na pauta dos líderes: eles voltaram a dizer que Kadafi, da Líbia, deve deixar o poder.

Seleção de imagens: Natália Russo, da editoria de Fotografia do Estadão.com.br. Visite também o blog Olhar sobre o mundo e a página de fotos do portal.