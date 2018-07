FOTO DO DIA: Às vésperas da separação, soldados ensaiam para a festa de independência do Sudão do Sul em Juba, futura capital

Ensaio. Integrantes do Exército Popular de Libertação do Sudão exibem suas AK-47 durante ensaio para a festa de independência, que ocorrerá no sábado, 9. A foto foi feita em Juba, futura capital do Sudão do Sul. Com a declaração de independência, a República do Sudão do Sul, como será chamado, será o 193º país do mundo. Nesta terça-feira, 5, o Egito anunciou que reconhecerá a independência da nova nação.

