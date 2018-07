FOTO DO DIA: Com apagão e cinzas vulcânicas, Hillary fala à UA na Etiópia; durante o discurso, o embaixador da Líbia tira fotos

Diga “xis”. Munido de câmera digital, o embaixador da Líbia na União Africana (UA), Ali Awidan, tira fotos da secretária de Estado americana, Hillary Clinton, durante discurso dela na sede do bloco em Adis Abeba, capital da Etiópia, nesta segunda-feira, 13. No pronunciamento, realizado em parte em meio um apagão que atingiu o edifício, Hillary pediu aos países-membros da UA que se afastem do ditador líbio Muamar Kadafi, patrão de Awidan.

A Líbia é um dos 53 integrantes do bloco criado em julho de 2002 para fomentar o desenvolvimento e a possibilidade de eliminar fronteiras no continente. Os Estados Unidos têm demonstrado crescente interesse pela África, aumentando sua presença militar no continente e procurando garantir acesso aos recursos naturais africanos – especialmente o petróleo. O regime de Kadafi é alvo de uma coalizão da Otan – da qual Washington participa – que tem realizado operações militares no país.

A secretária de Estado precisou encurtar a visita que fez à África por conta da nuvem de cinzas do vulcão Dubbi, na Eritreia. O vulcão estava inativo mas entrou em erupção, emitindo cinzas que se deslocam em direção a Addis Abeba, onde ela chegou nesta segunda. Segundo o Departamento de Estado, Hillary ficaria até a tarde de terça-feira no país.

