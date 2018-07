FOTO DO DIA: Egípcios muçulmanos vão à Praça Tahrir pedir implementação da lei islâmica

Sharia. Sobre poste de luz na Praça Tahrir, egípcio agita bandeira do país ante manifestação de muçulmanos. Dezenas de milhares de ultraconservadores islâmicos compareceram ao local, o principal palco dos protestos contra o antigo regime de Hosni Mubarak, para pedir a implementação da Sharia, a lei islâmica, no Egito pós-revolução.

Foi a primeira marcha com motivos religiosos, e uma das maiores, desde a queda de Mubarak, em fevereiro deste ano. Os muçulmanos planejavam uma demonstração de força para confrontar as ideias dos ativistas liberais na nova Constituição do país.

–

Seleção de imagens: Natália Russo, da editoria de Fotografia do estadão.com.br e Bia Rodrigues, da editoria de especiais. Visite também o blog Olhar sobre o mundo e a página de fotos do portal.

Siga o @inter_estadão, o Twitter da editoria de internacional do estadão.com.br