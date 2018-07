FOTO DO DIA: Em Porto Rico, manifestantes queimam bandeira americana durante visita de Barack Obama

Fogo. Manifestantes contrários à visita do presidente dos Estados Unidos Barack Obama a Porto Rico queimaram a bandeira americana durante protesto. Obama esteve em Porto Rico nesta terça-feira, 14, durante uma visita oficial histórica – a primeira de um líder americano em 50 anos. O último presidente americano que visitou Porto Rico foi John Kennedy, em 1961.

A visita durou cerca de 5 horas. Em discurso na capital porto-riquenha, Obama afirmou estar comprometido com o sucesso e com a autodeterminação do território. Porém, o foco do presidente americano estava nos mais de 4 milhões de porto-riquenhos que vivem nos Estados Unidos e votam lá, ou seja, podem influenciar na escolha do próximo presidente americano.

Aliás, a corrida presidencial já está a pleno vapor dos Estados Unidos. Na noite de segunda-feira, 13, os sete pré-candidatos republicanos realizaram o primeiro debate presidencial para as eleições de 2012. Os candidatos, que disputam entre si a nomeação do Partido Republicano para concorrer com Obama (que já anunciou sua candidatura à reeleição pelo Partido Democrata), miraram suas críticas ao atual presidente.

Seleção de imagens: Natália Russo, da editoria de Fotografia do Estadão.com.br. Visite também o blog Olhar sobre o mundo e a página de fotos do portal.