FOTO DO DIA: Garoto se refresca perto da ponte do Brooklyn, em Nova York

Nova York, 40ºC. Garoto se refresca nas águas do Rio East, perto da ponte do Brooklyn, em Nova York. Os americanos que habitam o leste e o centro dos Estados Unidos sofrem desde o início da semana com uma onda de calor que elevou as temperaturas à casa dos 40°C. Desde o início da semana, ao menos 22 pessoas morreram por causa das altas temperaturas.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu alertas de temperaturas elevadas para várias áreas nas regiões central e leste, indicando que o calor e a umidade poderiam elevar a sensação térmica para 46°C até sábado. Na cidade de Nova York, a sensação era de 44°C nesta quinta, segundo o site AccuWeather.com.

–

Seleção de imagens: Natália Russo, da editoria de Fotografia do estadão.com.br e Bia Rodrigues, da editoria de especiais. Visite também o blog Olhar sobre o mundo e a página de fotos do portal.

Siga o @inter_estadão, o Twitter da editoria de internacional do estadão.com.br