FOTO DO DIA: Hillary Clinton e chanceler turco fazem cumprimento ‘inusitado’

High Five. A secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, cumprimenta o chanceler da Turquia, Ahmet Davutoglu, antes da reunião bilateral entre os diplomatas em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Eles participaram de um encontro entre líderes árabes e ocidentais para discutir a situação na Líbia. Na reunião, Hillary afirmou que pessoas próximas ao ditador líbio Muamar Kadafi já estão negociando a saída do coronel e afirmou que o regime autoritário, que já dura quase 42 anos, ‘está com os dias contados’.

