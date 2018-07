FOTO DO DIA: Manifestações contra pacote de austeridade na Grécia levam mais de 25 mil pessoas às ruas de Atenas

Por Marília Lopes

Protestos. Manifestante, armado com um bastão de madeira, ao lado de barricadas em chama na região central de Atenas, na Grécia. Mais de 25 mil pessoas participaram de uma manifestação nesta quarta-feira, 15, em frente ao Parlamento, onde os legisladores gregos discutiam o plano de austeridade.

A concentração em frente ao Parlamento começou nas primeiras horas do dia. Os manifestantes tentavam impedir que os deputados tivessem acesso ao local. A região contou com forte esquema policial.

Dezenas de manifestantes foram detidos, porém colocados em liberdade em seguida, segundo a polícia. Durante os protestos, ovos e garrafas de água foram jogados contra a comitiva do primeiro-ministro, George Papandreou.

O primeiro-ministro grego anunciou no final do dia que irá formar um novo gabinete de governo e que submeterá a nova administração a um voto de confiança do Parlamento.

