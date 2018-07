FOTO DO DIA: Médicos e enfermeiros protestam por melhores salários na Venezuela e ironizam Chávez, internado em Cuba

Por Marília Lopes

Saúde. Médicos e enfermeiros venezuelanos protestaram nesta quinta-feira,16, para exigir salários mais altos para os trabalhadores da área médica. A faixa carregada pelos manifestantes diz: “Chávez, se você confia tanto em Barrio Adentro, por que está em Cuba?”, referindo-se a um programa governamental que leva médicos cubanos para clinicar em áreas pobres da Venezuela.

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, está internado desde sexta-feira, 10, em Havana, capital de Cuba. Ele tinha um abscesso pélvico, que exigiu uma intervenção cirúrgica de emergência.

O giro de Chávez por Brasil, Equador e Cuba deveria ter começado no dia 9 de maio, mas foi adiado em razão de problemas no joelho do presidente venezuelano. Fontes oficiais afirmaram que tratava-se de uma lesão antiga que tinha se agravado, obrigando ao cancelamento da viagem na véspera da partida. No Brasil, as mesmas dores no joelho impediram Chávez de subir a rampa do Planalto ao lado da presidente Dilma Rousseff.

Os chavistas acusam a oposição venezuelano de “manipulação”, em resposta aos rumores de que a permanência de Chávez em Cuba teria relação com algum tipo de câncer – e não apenas com o abscesso pélvico. Entretanto, especialistas afirmam que a versão oficial sobre a condição de saúde do presidente da Venezuela é compatível com um quadro de abscesso pélvico.

