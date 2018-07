FOTO DO DIA: Merkel, da Alemanha, e Sarkozy, da França, buscam pressionar Assad, da Síria

Toma lá, dá cá. Em Berlim, o presidente francês Nicolas Sarkozy e a chanceler alemã Angela Merkel falam à imprensa. Entre caras e gestos, eles disseram que buscarão apoio para conseguir a aprovação de uma resolução na ONU contra o regime de Bashar al-Assad, na Síria. França e Alemanha buscam convencer China e Rússia, países com poder de veto no Conselho de Segurança, a mudar de posição e apoiar as sanções.

De acordo com a imprensa israelense, eles ainda defenderam a soltura do soldado Gilad Shalit, capturado pelo grupo islâmico Hamas na fronteira com a Faixa de Gaza há quase cinco anos. Um grupo criado no Facebook, aliás, sugere que palestinos tentarão capturar uma “noiva” para Shalit.

Em Israel, reunido com a chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, o chanceler Avigdor Lieberman disse que não haverá paz com o reconhecimento, pela ONU, de um Estado palestino.

