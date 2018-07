FOTO DO DIA: Noruegueses homenageiam vítimas de duplo atentado da sexta-feira

Homenagem. Três dias após o duplo atentado que matou ao menos 76 pessoas na Noruega, milhares de cidadãos tomaram as ruas de Oslo e de outras cidades do país para relembrar as vítimas e prestar solidariedade aos seus familiares. Na foto, a garotinha pega “carona” nos ombros de seu pai na capital, onde cerca de 150 mil marcharam em silêncio carregando flores e velas.

Os ataques chocaram o país, conhecido pela estabilidade nas questões de segurança. O autor confesso, Anders Breivik, é um extremista cristão, que disse agir para salvar a Noruega e a Europa ocidental, entre outras coisas, do “marxismo cultural e da dominação muçulmana”. Ele está preso de forma preventiva e ainda será julgado. Clique aqui para ver mais fotos das manifestações dos noruegueses.

