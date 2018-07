FOTO DO DIA: Rupert Murdoch é atacado com ‘torta de espuma’ durante audiência

Pastelão. O comediante britânico Jonnie Marbles roubou a cena durante a audiência do magnata australiano sobre o caso dos grampos telefônicos em Londres. Enquanto o controlador da News Corp prestava depoimento, Marbles tentou acertá-lo com uma “torta” de espuma. A imagem acima mostra o momento em que o comediante tentou atingir o magnata.

O episódio causou a paralisação da sessão por dez minutos. E muita confusão na sala. A mulher de Murdoch (vestida de rosa, vista de costas na foto) tentou defender seu marido e agrediu Marbles, que foi detido pelos guardas do local. No Twitter, o comediante publicou uma mensagem afirmando que o ataque “foi a melhor coisa que fiz”. Abaixo, a sequência de imagens do momento em que ele tenta o golpe…

… e a foto de Marbles, detido após o episódio.

