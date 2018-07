FOTO DO DIA: Soldados canadenses relaxam sob o sol afegão no dia em que Obama anuncia retirada de tropas

Sob o sol do Afeganistão. Soldados canadenses tomam banho de sol na cobertura de uma base militar em Kandahar, província no sul do Afeganistão, nesta quarta-feira, 22. O Canadá vai encerrar no final de julho sua presença no país, após quase dez anos de guerra.

Hoje à noite, o presidente americano, Barack Obama, deve anunciar detalhes do plano de retirar também os soldados dos EUA do Afeganistão. De acordo com a correspondente do jornal O Estado de S. Paulo em Washington, Denise Chrispim Marin, Obama deve anunciar a saída de um contingente limitado.

Segundo estimativas, o número será algo em torno de 3 a 5 mil militares, equivalente a até 5% do total das tropas dos EUA no front. Até o final do ano, um grupo de até 5 mil soldados deve deixar o Afeganistão. Pelo menos outros 2o mil serão retirados em 2012, ano em que Obama tentará a reeleição.

O discurso de Obama está programado para começar às 20h de Washington (21h no horário de Brasiília). Acompanhe flashes e informações pelo Twitter da editoria de Internacional do estadão.com.br.

Seleção de imagens: Natália Russo, da editoria de Fotografia do estadão.com.br. Visite também o blog Olhar sobre o mundo e a página de fotos do portal.

A foto não será publicada nos próximos dias por conta do feriado de Corpus Christi.