FOTO DO DIA: Uma mulher e seu vestido vermelho em meio ao cinza dos confrontos na Grécia

Proteção. Parece cena de filme. Mas a imagem foi registrada nesta quarta-feira, 29, em Atenas, capital da Grécia, em meio aos violentos confrontos contra o novo pacote de ajuste e privatizações do governo. A mulher de vestido vermelho tenta se proteger das pedras dos manifestantes e do gás lacrimogênio lançado pela polícia grega na praça Sintagma, ou “da Constituição”, no centro da capital.

Seleção de imagens: Natália Russo, da editoria de Fotografia do estadão.com.br e Bia Rodrigues, da editoria de especiais. Visite também o blog Olhar sobre o mundo e a página de fotos do portal.

Siga o @inter_estadão, o Twitter da editoria de internacional do estadão.com.br