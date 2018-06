Fotógrafo conta detalhes por trás da polêmica foto de Obama no funeral de Mandela

Nesta quarta-feira, 11, o fotógrafo da agência France Presse, Roberto Schmidt, publicou um post no blog dos correspondentes da empresa explicando os detalhes por trás da polêmica “selfie” de Obama com os primeiros-ministros da Grã-Bretanha e da Dinamarca, ontem, durante a cerimônia do funeral de Mandela.

“Tirei essas fotos de forma totalmente espontânea, sem pensar no impacto que poderiam ter. Naquele momento, imaginei que os líderes mundiais estavam apenas agindo como seres humanos, como eu e você.”

O texto de Schmidt foi inspirado pela repercussão internacional da sequência de fotos, que além da “selfie” também mostrariam o presidente Obama em clima de descontração com a primeira-ministra da Dinamarca, Helle Torning-Schimidt, e a primeira-dama, Michelle Obama, com um olhar aparentemente descontente e com “cara de poucos amigos”.

“Repentinamente, a mulher (Helle Torning-Schimidt) pegou um celular e tirou uma foto sorrindo com Cameron e o presidente dos EUA. Capturei a cena instintivamente. Em todo o estádio, os sul-africanos estavam dançando, cantando e rindo em honra ao finado líder. Era uma atmosfera parecida com um carnaval, nada mórbida (…). A atmosfera era de relaxamento – e, sendo Obama presidente dos EUA, ou não, não vi nada chocante na minha câmera”, explicou Schmidt.

Nas redes sociais como o Twitter, Instagram e o Facebook, no entanto, a atitude de Obama foi criticada, por pessoas que a consideraram um desrespeito. “Li na internet que Michelle Obama parecia bastante irritada ao ver a premiê dinamarquesa tirando a foto. Mas as imagens podem mentir. Na realidade, apenas alguns segundos antes, a primeira-dama estava, ela mesma, brincando com aqueles ao seu redor, Cameron e Torning-Schimidt incluídos (foto acima). Seu olhar sério (em outras imagens) foi capturado por acaso”, justificou o fotógrafo.

Imagens enviadas por fotógrafos de outras agências internacionais, como AP e Getty Images, no entanto, também transpareciam o aparente desconforto de Michelle Obama com a situação. Veja abaixo a galeria com as imagens que originaram a polêmica.

[galeria id=8697]