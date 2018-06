Francês herda casa e encontra 100 kg de ouro escondidos no imóvel

PARIS – Um francês herdou uma casa em Évreux, cerca de 100 quilômetros de Paris, e encontrou nela um total de 100 quilos de ouro escondidos sob os móveis, no banheiro e em uma caixa de uísque, informou nesta terça-feira, 22, a imprensa local.

Os 100 quilos, cujo valor foi estimado em € 3,5 milhões, estavam distribuídos em duas barras de ouro de 12 quilos cada uma, 37 lingotes de um quilo e 5 mil pequenas peças, segundo a publicação La Dépêche.

O antigo dono os tinha comprado legalmente durante os anos 50 e 60 e tinha certificados de autenticidade, acrescentou o mesmo jornal.

Além do novo proprietário, o Estado francês poderia se beneficiar deste inesperado achado, pois, segundo estabelece a lei de sucessões, lhe corresponde até 45% do valor do ouro. / EFE