Furacão Arthur causa inundações em estrada na Carolina do Norte

WASHINGTON – O furacão Arthur atingiu na noite de quinta-feira 3 o litoral da Carolina do Norte, Estado no leste dos Estados Unidos, com ventos de até 155 km/h, informou nesta sexta-feira, 4, o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês).

“Arthur atingiu o solo por volta das 0h15 (horário de Brasília) acima de Shackleford Banks, entre o Cabo Lookout e Beaufort”, segundo o NHC. O furacão de categoria 2 avança para o nordeste a uma velocidade de 30 km/h.

Autoridades americanas emitiram um alerta de furacão que abrange desde Surf City, na Carolina do Norte, até a fronteira com o Estado da Virgínia, assim como para as regiões de Pamlico Sound e a parte leste de Albemarle Sound.

O NHC advertiu em seu boletim que a combinação entre a ressaca gerada pelo ciclone e a elevação da maré deverá causar inundações em áreas próximas ao litoral. A ressaca será acompanhada “por ondulações grandes e destrutivas” e podem ocorrer “tornados isolados” em algumas áreas litorâneas por onde deve passar o furacão.

Arthur se transformou no primeiro furacão da temporada na bacia do Atlântico, que começou no dia 1.º de junho e termina em 30 de novembro. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA (NOAA) prevê uma temporada de furacões menos ativa que o normal, com a formação de entre 8 e 13 tempestades tropicais, das quais 3 ou 6 podem se tornar furacões, com apenas um ou dois deles de grande categoria./ EFE