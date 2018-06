Galeria de fotos: atentados no Egito

CAIRO – A explosão de um carro-bomba no estacionamento do prédio do comando de segurança do Cairo, nesta sexta-feira, 24, deixou ao menos quatro mortos, em um dos piores ataques contra um alvo do governo egípcio em meses, segundo fontes de seguranças.

Outras duas explosões sacudiram a capital do Egito hoje. Segundo o Ministério do Interior, uma outra bomba matou um policial e feriu outros nove em outra região do Cairo.

Veja imagens dos atentados no Cairo:

