O britânico Ronald Biggs, conhecido como o “ladrão do século XX” pelo assalto ao trem pagador Glasgow-Londres em 1963, morreu nesta quarta-feira aos 84 anos. Biggs tornou-se o integrante mais famoso do bando após fugir da prisão Wandsworth, em Londres, e ter vivido no Rio de Janeiro por três décadas. Biggs cumpria pena de 30 anos de prisão pelo crime. Veja imagens da vida de Biggs. [galeria id=8799]