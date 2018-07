[galeria id=1337]

Militantes do Al-Shabbab detonaram um caminhão-bomba em Mogadíscio, na Somália, na manhã desta terça-feira, 4, e mataram mais de 80 pessoas, disseram as autoridades. O Al-Shabbab é um grupo fundamentalista ligado à Al-Qaeda, organização responsável pelos ataques terroristas do 11 de Setembro. Os radicais somalis querem instituir a sharia, a lei islâmica no país africano, que sofre também com a crise alimentar.