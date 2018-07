GALERIA: Imagens do naufrágio do Costa Concordia

O navio Costa Concordia encalhou e naufragou na noite da sexta-feira, 13, perto da ilha de Giglio, na Itália. Havia cerca de 4,2 mil passageiros no navio. Até o momento, seis pessoas morreram e outras 16 estão desaparecidas. As equipes de resgate continuam com as buscas, embora a piora nas condições climáticas e as fortes ondas dificultem os trabalhos e tenham feito com que o casco do enorme cruzeiro começasse a se romper sobre a rocha onde ficou encalhado, o que pode fazer o barco afundar ainda mais. Veja imagens do acidente.

