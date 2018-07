GALERIA: Obama e democratas comemoram vitória

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se reelegeu na noite da terça-feira, 7, e vai permanecer à frente da Casa Branca por mais anos. Após a confirmação de sua vitória sobre o republicano Mitt Romney, o democrata discursou para eleitores em Chicago, onde iniciou sua carreira política e comemorou o trunfo do partido ao lado de seu vice, Joe Biden, e sua família. Veja a galeria abaixo e saiba mais sobre as eleições dos Estados Unidos na página especial da Internacional do Estadão.

