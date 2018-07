GALERIA: Praça Tahrir tem protestos contra e a favor Morsi

CAIRO – A Praça Tahrir, palco das manifestações que levaram, no ano passado, à renúncia do ex-presidente egípcio Hosni Mubarak, voltou a presenciar atos em favor e contra o novo líder do país, Mohamed Morsi. Na quinta-feira, 22, Morsi ampliou seus próprios poderes por meio de um decreto. Com a medida, ele blinda seus poderes executivos e legislativos na Justiça.

A decisão foi criticada pelo Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos. Apoiadores da Irmandade Muçulmana, partido de Morsi, e diferentes grupos da oposição, que está fragmentada desde a eleição do novo presidente, fizeram manifestações na Praça Tahrir ontem e hoje. Veja imagens a seguir.

