GALERIA: Yom Kippur 2011

Judeus no mundo todo celebram a partir da noite desta sexta-feira, 7, o Dia do Perdão, chamado em hebraico Yom Kippur. Na data, que fecha um ciclo de dez dias iniciado no Ano Novo judaico, seguidores do judaísmo jejuam durante 25 horas, não podendo comer ou beber nada ao longo do período. A proibição se estende ainda a manter relações sexuais, usar calçados de couro, lavar-se e usar óleos, loções e cremes.

Veja abaixo algumas fotos dos preparativos para o Yom Kippur em Israel e no mundo.

Por Gabriel Toueg; escolha e edição de fotos: Natalia Russo