George e Charlotte chamam atenção na 1ª viagem oficial da família real britânica à Polônia

A família real britânica chegou nesta segunda-feira, 17, à Polônia para sua primeira visita oficial ao país. Mas quem chamou mais atenção não foram o príncipe William e sua mulher, Kate, e sim seus filhos: Charlotte e George, que fará quatro anos no sábado.

Segundo o jornal The Telegraph, pouco após a chegada, o duque e a duquesa de Cambridge iriam se encontrar com o presidente polonês, Andrzej Duda, enquanto as crianças ficariam no Palácio Belvedere. O que elas fariam durante o tempo das reuniões poderia ser uma complicação, mas o líder da Polônia “tranquilizou” William e Kate.

Antes da chegada da família real, Duda compartilhou fotos dos brinquedos que aguardavam a chegada das crianças, enquanto os pais participariam dos compromissos oficiais. Uma das atrações é uma barraca montada em um dos quartos do Palácio com diversos brinquedos de madeira, incluindo uma bicicleta.

Belweder gotowy na wizytę najmłodszych czł. brytyjskiej rodziny królewskiej. Na księcia George'a i księżniczkę Charlotte czekają PL zabawki. pic.twitter.com/j2fyPiZA44 — KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) July 16, 2017

George e Charlotte passarão a maior parte da visita à Polônia no Palácio Belvedere aos cuidados de suas babás, enquanto os pais tratam dos assuntos oficiais. Elas devem ser vistas na viagem de cinco dias à Polônia e à Alemanha em apenas algumas ocasiões, como chegadas e partidas dos dois países, e em um ou dois compromissos.

De acordo com o Telegraph, um porta-voz do Palácio de Kensington informou que William e Kate “estão encantados com o programa excitante e variado que foi planejado”.