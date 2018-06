Governo russo divulga imagens de Putin malhando para tentar aumentar sua popularidade

MOSCOU – O governo russo divulgou ontem imagens do presidente Vladimir Putin fazendo exercícios em um ginásio com o premiê Dmitry Medvedev. As fotos aparentemente visavam promover a popularidade do presidente russo.

Usando uma camiseta branca, calça e tênis de corrida, Putin aparece nas imagens em um equipamento de musculação, lembrando fotos anteriores nas quais ele aparece sem camisa montado em um cavalo, voando em um jato supersônico ou caçando um tigre.

Os índices de aprovação de Putin têm apresentado queda diante de uma economia fraca e desvalorização intensa do rublo, cujo valor caiu pela metade desde o ano passado em razão do recuo dos preços do petróleo e das sanções do Ocidente.

Após os exercícios, realizados na casa de Putin no Mar Negro, perto de Sochi, os dois políticos apareceram em imagens de televisão fazendo churrasco e tomando chá.

Uma pesquisa publicada na sexta-feira pelo jornal de negócios Vedomosti mostra que 72% dos russos apoiam Putin, ante 76% em maio.

Segundo a organização de pesquisas Levada Center, a taxa de aprovação de Putin foi de 61% em novembro de 2013, a mais baixa desde 2000, quando ele foi eleito presidente pela primeira vez. O índice subiu para acima de 80% no ano passado, com os russos apoiando as ações da Rússia na Ucrânia. /REUTERS