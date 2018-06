Grã-Bretanha cria moeda para comemorar os 2 anos do príncipe George

LONDRES – A Royal Mint, a fábrica de moedas da Grã-Bretanha, coloca à venda a partir desta quarta-feira, 15, uma edição limitada de moedas de prata comemorativas pelo segundo aniversário do príncipe George, que será celebrado na próxima quarta-feira.

Os dois anos do primogênito de William e Kate, o terceiro na linha sucessória, serão marcados por uma tiragem de 7.500 peças de prata de cinco libras (R$ 24) que serão vendidas no site do órgão por 80 libras (R$ 393) cada uma.

O diretor da iniciativa, Shane Bisset, afirmou que a escolha do tipo de moeda tem relação com uma tradição britânica. “A tradição manda fazer uma cruz na mão dos recém-nascidos com uma moeda de prata para desejar uma vida de prosperidade e boa saúde”, contou.

No modelo comemorativo, uma face traz a imagem de São Jorge e a outra o retrato atual da rainha Elizabeth II. De acordo com Bisset, o santo foi escolhido para aparecer na moeda, pois Jorge é um nome “fortemente vinculado” à história da monarquia e à cunhagem das moedas. / EFE