O grupo radical islâmico Boko Haram assumiu na segunda-feira, 5, a autoria do sequestro de 276 alunas de uma escola no vilarejo de Cibok, na Nigéria, no dia 14.

O líder do grupo, Abubakar Shekau, disse que venderá as meninas para casamentos com líderes tribais no Chade e na República dos Camarões.

Veja abaixo o discurso do líder do Boko Haram: