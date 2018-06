Hamas e Fatah – Uma história de fracassos

2005

Boicote eleitoral

Em janeiro, Hamas boicota eleição vencida por Mahmoud Abbas. Em junho, porém, grupo consegue vitória nas eleições municipais, mostrando que a democracia poderia ser o mais curto caminho do Hamas para o poder

2006

Vitória nas urnas

Hamas participa das eleições legislativas pela primeira vez e obtém vitória significativa: 44% dos votos e 74 cadeiras no Legislativo – Fatah fica com 46

2007

Rompimento

Ismail Haniyeh, líder do Hamas, se torna premiê e monta força policial para proteger seu governo, origem do conflito com o Fatah. A luta termina em junho com o Hamas assumindo o controle da Faixa de Gaza e o Fatah, da Cisjordânia

2011

Primeiro fracasso

Líderes do Hamas e do Fatah, reunidos no Cairo, fecham acordo de reconciliação, que fracassa por diferenças sobre o controle das forças de segurança em Gaza

De 2012 a 2017

Diferenças

Hamas e Fatah tentam novos acordos em Doha (2012), em Gaza (2014), mas novamente fracassam ao implementar as decisões