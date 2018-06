HBO produzirá minissérie sobre vitória de Trump nas eleições americanas

LOS ANGELES – A emissora HBO anunciou na quinta-feira em um comunicado que produzirá uma minissérie sobre a campanha do republicano Donald Trump e sua vitória sobre a democrata Hillary Clinton nas eleições presidenciais americanas de 2016.

O projeto, que se baseará em um livro ainda não lançado escrito pelos jornalistas Mark Halperin e John Heilemann, contará com Jay Roach como diretor e Tom Hanks como produtor executivo.

Halperin e Heilemann publicaram anteriormente “Game Change: Obama and the Clintons, McCain and Palin, and the Race of a Lifetime”, sobre as eleições presidenciais de 2008, e “Double Down: Game Change 2012”, quatro anos depois.

O livro de 2012 foi adaptado pela HBO em um filme dirigido por Roach e protagonizado por Julianne Moore, Woody Harrelson e Ed Harris. A produção conquistou cinco Emmys e três Globos de Ouro.

“Estamos encantados de continuar nossa relação com Mark Halperin e John Heilemann, cujo best-seller ‘Game Change’ elevou o nível quanto a informações políticas e narrativas dentro de uma campanha presidencial”, disse Len Amato, presidente de HBO Films.

“Este projeto promete capturar de forma leve o evento de maior impacto ocorrido na política moderna americana”, acrescentou. / EFE