Homens dizem ter encontrado trem nazista cheio de ouro

VARSÓVIA – De acordo com uma lenda polonesa, um trem nazista carregado de ouro, pedras preciosas, armas e peças de arte desapareceu em um túnel no fim da 2.ª Guerra, quando os alemães fugiram das tropas soviéticas que avançavam pela Polônia. Agora, dois homens dizem ter descoberto a localização do misterioso e trem e exigem 10% do valor de seu conteúdo para revelar o local onde estaria a composição.

Historiadores dizem que a existência do trem nunca foi provada de forma conclusiva, mas acham que as autoridades não deveriam desperdiçar a oportunidade de possivelmente recuperar tesouros que foram procurados por mais de 70 anos por cidadãos e por governos poloneses.

“Advogados, o exército, a polícia, e a brigada de incêndio estão cuidando disso”, disse à Reuters Marika Tokarska, representante do conselho distrital de Walbrzych. “Aquela área nunca foi escavada antes e não sabemos o que podemos encontrar.”

Marika disse que seu escritório recebeu duas cartas neste mês de um escritório de advocacia que representa os dois homens – um polonês e um alemão – que dizem ter achado o tesouro, mas cujas identidades não foram reveladas. No texto, os dois pedem 10% do valor do conteúdo do trem por revelar sua localização.

Os documentos dos advogados dizem que o trem de 150 metros de comprimento está carregado com armas de fogo, objetos valiosos e metais precisos, mas não especifica o lugar onde encontrá-lo. As autoridade polonesas se mostraram dispostas a pagar o pedido pelo dois homens caso a informação seja verdadeira.

Um dos advogados do homens, Jaroslaw Chmielewski, comparou a descoberta com a localização dos “restos do Titanic” em entrevista a uma rádio local.

História. Durante a 2.ª Guerra, Adolf Hitler começou a criar um sistema subterrâneo secreto debaixo das montanhas de Owl, em um projeto chamado “Riese” (Gigante, em alemão). Na época, a região ainda pertencia a Alemanha e o projeto incluía sete sistemas independentes de túneis.

A origem da lenda foi um minerador polonês que ouviu a história do projeto de mineiros alemães após o fim da guerra. O minerador teria passado sua vida toda procurando o trem nazista. / AP