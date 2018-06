Ilha surgida em terremoto intriga paquistaneses

Tremor teria provocado o fenônomeno

ISLAMABAD – Moradores da região do Porto de Gwadar, no Paquistão, afirmaram ter visto a porção de terra emergir do mar após o terremoto de magnitude 7,7 que atingiu o país na terça-feira, 24, e já matou 328 pessoas, segundo o diretor-geral do Departamento Meteorológico do Paquistão, Arif Mahmoud. O chefe de polícia da localidade, Pervez Umrani, confirmou que os cidadãos se agruparam na praia para ver a nova ilha, com cerca de 100 metros de comprimento e 9 metros de elevação sobre o leito marinho.

Moradores andam sobre a ilha

Imagens embaçadas da suposta formação geológica foram veiculadas na televisão paquistanesa e publicadas no site de vídeos YouTube. Especialistas paquistaneses estão investigando se a intensidade do terremoto, de magnitude de 7,7 graus na escala Richter, fez com que a ilha aparecesse em águas paquistanesas. Moradores da região afirmaram que cerca de 60 anos antes, uma massa de terra similar tinha emergido na costa paquistanesa, mas depois desapareceu.

