BEIRUTE – Pelo menos quatro pessoas morreram em um atentado à bomba nesta terça-feira, 21, num bairro xiita do sul de Beirute, no Líbano, conhecido reduto do grupo radical Hezbollah.

Este é o mais recente ataque da onda de violência sectária que tem atingido o país nos últimos meses devido ao envolvimento da milícia na guerra civil síria.

Veja imagens do atentado:

