Imagens mostram a ocupação das ruas de Hong Kong

Milhares de manifestantes ocuparam as ruas do centro de Hong Kong nesta segunda-feira, 29, em apoio a um protesto contra a decisão de Pequim de rejeitar pedidos de indicações abertas para a eleição do cargo de chefe executivo da ilha em 2017.

No mesmo dia, os ativistas pediram de demissão do atual chefe executivo de Hong Kong depois que ele classificou o movimento Occupy Central como “fora da lei”.

Os números de manifestantes nas ruas só tem aumentado depois que a polícia respondeu às manifestações com gás lacrimogêneo. As imagens do vídeo mostram, por meio de um drone operado por ativista local, a ocupação do distrito financeiro da antiga colônia britânica.