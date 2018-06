Imagens mostram suspeito pelo atentado ao Museu Judaico em Bruxelas

O principal suspeito de ter matado quatro pessoas no atentado do Museu Judaico de Bruxelas no dia 24 de maio foi preso na sexta-feira 30 na França. O homem é um francês de origem árabe, muçulmano e ex-jihadista na guerra civil síria.

O ataque aconteceu no bairro de Sablon, um dos mais tradicionais de Bruxelas. Imagens do circuito interno de TV da instituição flagraram o suspeito, que ingressou no prédio sem ter de enfrentar sistemas de segurança, disparando contra alvos escolhidos de forma aleatória. Morreram no atentado dois israelenses, uma francesa e um belga, que trabalhava no museu.

Veja imagens do circuito de TV: