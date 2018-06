Imprensa argentina divulga vídeo de retorno antecipado de Nisman ao país

A imprensa argentina divulgou nesta quinta-feira, 22, um vídeo mostrando a chegada do procurador federal Alberto Nisman no aeroporto de Buenos Aires, no dia 12, depois de interromper suas férias por motivos desconhecidos e apenas dois dias antes de fazer a denúncia contra a presidente Cristina Kirchner e o chanceler Héctor Timerman.

Nas imagens, capturadas pelas câmeras de segurança do aeroporto internacional de Ezeiza e divulgadas pelo canal C5N, é possível ver Nisman atravessando o controle migratório com bastante pressa. Depois, na área de retirada de bagagens, o procurador olha para os arredores, mexe várias vezes em seu telefone e faz algumas ligações.

Minutos mais tarde, um homem não identificado e cujo rosto foi omitido nas imagens se encontra com Nisman. A imprensa local acredita que essa pessoa que encontrou o promotor possa ser um agente dos serviços de inteligência do país.

Nisman voltou para a Argentina depois de interromper suas férias na Europa com a filha de 12 anos, que ficou cerca de três horas desacompanhada no aeroporto de Madri até que sua mãe a buscou. Em sua primeira mensagem oficial após a divulgação da morte do promotor, Cristina questionou “quem ordenou o retorno de Nisman ao país no dia 12, deixando sua pequena filha sozinha no aeroporto de Barajas e interrompendo féria familiares e uma licença do trabalho que tinha começado no dia 1º e iria até o dia 20”.