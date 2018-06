Incêndio destrói parte de arranha-céu residencial em Dubai

Centenas de pessoas tiveram que deixar suas residências, em um dos prédios mais altos do mundo no começo de sábado, 21 (horário local), em razão de um incêndio que atingiu o arranha-céu The Torch (A Tocha, em inglês), em Dubai.

Segundo testemunhas, as chamas atingiram pelo menos dois lados do prédio de 79 andares, com vidro e metal tendo despencado de parte do arranha-céu. Moradores de outros dois prédios vizinhos ao The Torch também deixaram suas residências por questão de segurança.

Até a noite desta sexta-feira, 20, não havia registro de vítimas e as autoridades não tinham comentado o incidente.

Veja abaixo imagens do incêndio: