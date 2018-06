Incêndio se aproxima do letreiro de Hollywood

LOS ANGELES – Mais de cem bombeiros trabalham para apagar um incêndio originado nesta terça-feira , 19, nas montanhas próximas do famoso letreiro de Hollywood, em Los Angeles, informou o jornal Los Angeles Times.

A fumaça pode ser vista a vários quilômetros de distância. As primeiras ligações de emergência foram registradas por volta das 15h locais (19h em Brasília), e o foco do incêndio se encontrava próximo à Rota 101 no sentido norte, perto da Cahuenga Boulevard.

Trata-se de um incêndio florestal causado por um problema no cabo elétrico da região e que ainda não ameaça nenhuma residência, informou Margaret Stewart, porta-voz do corpo de bombeiros de Los Angeles. / EFE