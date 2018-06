Policiais em Sochi agrediram integrantes do grupo Pussy Riot com chicotes quando eles tentavam fazer uma performance nesta quarta-feira, 19. Cinco mulheres e um homem, usando máscaras, estavam com guitarras e microfones quando cerca de 10 policiais chegaram.

Um vídeo mostra quando um deles joga spray de pimenta contra uma menina e outro arranca as máscaras do grupo./AP

Assista ao vídeo: