Internautas registram flagrantes de irregularidades nas eleições russas

MOSCOU – As câmeras de vídeo instaladas nos mais de 90 mil centros de votação na Rússia flagraram diversas irregularidades durante a eleição presidencial realizada no país neste domingo. Alguns internautas conseguiram registrar as imagens e publicá-las no YouTube.

Nos vídeos – muitos deles capturados com celulares a partir das imagens transmitidas – eleitores aparecem depositando dezenas de votos. Segundo a ONG de monitoramento eleitoral Golos, mais de 3 mil denúncias foram feitas. Líderes da oposição e observadores russos afirmaram que identificaram amplas violações.

Veja a seguir alguns dos vídeos:

Alguns internautas reclamaram ainda que muitas câmeras pararam de transmitir as imagens logo depois das 20h, quando as urnas foram fechadas. Segundo eles, foi impossível acompanhar o processo de retirada dos votos.

Um dos vídeos tem imagens inusitadas: uma festa realizada em uma casa na noite de sábado, véspera da votação. Veja: