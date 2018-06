Já são 6 os mortos em tiroteio centro de comando da Marinha dos EUA

Policiais isolam área próxima de prédio da Marinha. Foto: Jacquelyn Martin / AP

A Marinha americana informou nesta segunda-feira, 16 , que seis pessoas morreram no tiroteio ocorrido em um centro de comando da Marinha na capital americana. Segundo a polícia, ao menos três atiradores participaram do ataque e um deles morreu. O tiroteio começou às 9h20 (horário de Brasília). Um dos suspeitos estaria cercado entre o terceiro e o quarto andar do prédio.

A Casa Branca já foi informada da situação e a segurança em torno do Capitólio, o Congresso americano, foi reforçada. O Aeroporto Ronald Reagan foi fechado.

“O presidente foi informado várias vezes sobre a situação em Navy Yard pela assessora para Segurança Interna e Contraterrorismo, Lisa Monaco e a subchefe de gabinete Alysssa Mastomanaco”, informou a Casa Branca, em comunicado. “O presidente ordenou que sua equipe mantenha contato com a Marinha e o FBI. Pedimos aos cidadãos para seguir as ordens das autoridades.”

Cerca de 3 mil pessoas trabalham em Navy Yard, sede do Quartel de Comando de Sistemas da Marinha. O local foi cercado e as principais vias de acesso ao prédio foram fechadas. O FBI também colabora com a busca do suspeito. / AP e WASHINGTON POST