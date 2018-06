Japonês é preso com armas feitas em impressora 3D

TÓQUIO – Um japonês de 27 anos foi preso nesta quinta-feira, 8, por possuir armas portáteis criadas em uma impressora tridimensional, disse a imprensa local. Em abril, a polícia descobriu cinco armas de plástico e uma impressora 3D na casa do suspeito em Kawasaki, sul de Tóquio.

A polícia também encontrou manuais de fabricação de armas de mão no computador do suspeito. “Eu fiz as armas com uma impressora 3D em casa. Não achei que fosse ilegal”, disse o suspeito à polícia, segundo a emissora pública NHK.

Ficou provado que duas armas poderiam ser usadas para matar ou ferir pessoas, mas não foi encontrada munição na casa do suspeito, informou a NHK./ REUTERS