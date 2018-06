Jornal americano diz que Trump está no ‘corredor da morte’ após derrota em Iowa

NOVA YORK – Depois da divulgação dos resultados do caucus em Iowa, em que Donald Trump foi derrotado pelo senador Ted Cruz, o jornal NY Daily News estampou uma montagem na qual o rosto do magnata aparece pintado como o de um palhaço ao lado dos dizeres: “Palhaço no corredor da morte” (Dead Clown Walking, um trocadilho em inglês com a expressão Dead Man Walking, utilizada para designar os presos que aguardam execução).

Além disso, o diário também afirma que Trump “praticamente caiu para 3º” após a votação e “soou como homem derrotado em sombria concessão”, dando a entender que a campanha do magnata passa por momentos difíceis e pode não resistir até a convenção nacional do Partido Republicano.

Essa, no entanto, não é a primeira capa do diário ridicularizando o pré-candidato republicano. Em junho, por exemplo, o magnata também apareceu na primeira página do jornal pintado como um palhaço ao lado da manchete: “Palhaço disputará a presidência”.

Além da derrota nas urnas, a campanha de Trump também tem que lidar com a rejeição da associação de seu nome a famosos. Na segunda-feira, a cantora britânica Adele afirmou que não quer que o pré-candidato republicano utilize uma de suas canções para promover sua campanha eleitoral.

O polêmico empresário americano, cujo slogan de campanha é “Vamos fazer os EUA grande de novo”, utilizou como fundo musical “Rolling In The Deep”, do segundo álbum de Adele, “21”. / EFE e AP