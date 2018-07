Jornal publica ‘nuvem de palavras’ do discurso de Bill Clinton em convenção

Por Liz Batista

O Washington Post publicou nesta quinta-feira, 6, uma “nuvem de palavras” ou “nuvem de tags” do discurso que o ex-presidente Bill Clinton realizou na convenção democrata , em Charlotte, na noite de quarta-feira. Clinton, que tem sua imagem e gestão associadas a tempos de prosperidade, centrou seu discurso na defesa do modo como Obama vem lidando com a crise econômica.

Segundo o jornal, o resultado da nuvem descredita os rumores que diziam que Clinton buscava mais se promover que ajudar a campanha democrata. Entre as 5 mil palavras do discurso, a mais proferida foi “empregos” e a segunda mais proferida foi “Obama”.

Foto: Reprodução/Washington Post