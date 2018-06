Jornalista passa uma semana vestido como o príncipe George

Mesmo com apenas dois anos, o príncipe George, filho dos duques de Cambrigde William e Kate, é um dos bebês mais admirados do mundo.

As roupas e acessórios que o herdeiro do trono britânico – terceiro na linha de sucessão, atrás de seu avô, Charles, e do pai – costumam ser muito procuradas e viram tendência em toda a Europa. Apenas neste ano, um suéter, macacão e os crocs usado por George tiveram suas vendas impulsionadas em até 600%.

Também em 2015, uma lista elaborada pela revista americana GQ colocou George entre os 50 homens mais bem vestidos da Grã-Bretanha – na 49ª posição. A iniciativa de um jornalista americano, no entanto, levou essa admiração pelo pequeno príncipe a um novo nível.

Max Knoblauch, de 23 anos, que escreve para o site de tecnologia Mashable, passou uma semana utilizando roupas que tentavam reproduzir fielmente as utilizadas por George. O resultado foi publicado na noite deste domingo.

Por ser pouco comum ver um adulto com roupas de um bebê, Knoblauch disse que a maioria das pessoas que interagiram com ele acharam “estranho” o seu estilo. “No fim (do experimento), ficou claro pra mim que apesar de qualquer um poder reproduzir o visual de George, sua classe e sua graça são o que o definem”, escreveu o jornalista.