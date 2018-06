Jornalistas do ‘Estado’ analisam último debate das eleições nos EUA

SÃO PAULO – O Estado promove nesta segunda-feira, 22, um bate-papo em vídeo com jornalistas para analisar o último debate eleitoral da corrida para a Casa Branca. O debate nos EUA começa às 23h (horário de Brasília).

O repórter especial do Estado Lourival Sant’Anna esteve recentemente nos EUA e conversou com 79 eleitores de 10 cidades de 5 Estados americanos. Ele retratou a polarização que ainda existe no país às vésperas das eleições de 6 de novembro. Sant’Anna participa do bate-papo com a colunista Lúcia Guimarães e o correspondente em Nova York Gustavo Chacra. Os três conversam com o editor de Internacional do estadão.com.br, Gabriel Toueg, e vão avaliar o desempenho dos candidatos e os temas de destaque no debate desta noite e nos dois anteriores.

O bate-papo virtual, usando a ferramenta Hangout do Google, será transmitido ao vivo e começará logo após o término do debate nos EUA. Para saber mais, acesse a página do Estado no Google Plus.