Julian Assange, o perseguido editor do site Wikileaks que está exilado na embaixada equatoriana em Londres, e o ex-craque francês e comediante involuntário Eric Cantona devem colaborar em um filme. Ao menos é o que as evidências surgidas no fim da semana passada demonstraram, quando uma foto dos dois juntos e, em seguida, um curto vídeo foram publicados nas redes sociais.

Na sexta-feira, o Wikileaks publicou no seu perfil no Twitter a seguinte mensagem: “Julian #Assange e Eric #Cantona, do Manchester United, treinando hoje cedo para #counterintelligenceworldcup”. A rashtag foi divulgada na semana passada como forma de destacar os planos da Alemanha de retomar a espionagem dos EUA, de acordo com o jornal britânico The Independent.

No sábado, o tuíte misterioso foi seguido por outro, agora publicado pelo cineasta Romain Gavras. Sob as rashtags #Assange, #Cantona e #counterinteligenteworldcup, o diretor publicou um gif animado de Assange “treinando” o jogador francês que foi um ídolo do campeonato britânico.

A suspeita de que se trata de um filme foi reforçada por outro jornal, o Guardian, que ouviu de um assessor de Assange que os dois estavam discutindo uma “colaboração futura” e que detalhes do novo projeto seriam “divulgados oportunamente”.