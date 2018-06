Kalashnikov vende réplica da AK-47 em loja do aeroporto de Moscou

O fabricante de armas Kalashnikov abriu uma loja no principal aeroporto da Rússia, onde vende réplicas de seus fuzis, o que tem levantado preocupação entre as autoridades aeroportuárias.

O Kalashnikov Concern, o grupo fabricante do famoso fuzil de assalto AK-47, inaugurou no início da semana uma loja no aeroporto Sheremetyevo, próximo de Moscou.

“Podem ser compradas lembrancinhas, roupa, bolsas e outros artigos”, indicou a empresa em um comunicado. “Entre os artigos à venda haverá também réplicas de armas de fogo, que podem ser compradas como recordação por qualquer pessoa maior de idade”, acrescentou.

Em um vídeo da inauguração da loja, localizada em um dos terminais do aeroporto, são vistos claramente vários modelos de fuzis em exibição.

Uma porta-voz do aeroporto disse à agência France-Presse que esse é um assunto “sério” e está sendo “monitorado pelos serviços de segurança do aeroporto”. Em caso de problema, segundo o porta-voz, o aeroporto poderia “fazer recomendações” sobre os artigos à venda. / AFP