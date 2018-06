Kate Middleton será capa da edição de junho da revista Vogue

LONDRES – A edição britânica da revista Vogue celebrará seus 100 anos com uma homenagem à Kate Middleton, mulher do príncipe William.

A duquesa de Cambridge escolheu um modelo casual para sua primeira sessão de fotos para a capa da Vogue. A revista de moda publicará uma série de imagens de Kate feitas pelo fotógrafo Josh Olins para a edição de junho. Algumas das fotografias serão colocadas na Galeria Nacional de Retratos da Grã-Bretanha.

Segundo informações do Palácio de Kensington, Kate “espera que as pessoas gostem das fotos e as vejam com um senso de diversão e relaxamento com o qual elas foram tiradas”.

As roupas e ambientes informais fazem um contraponto com retratos mais formais normalmente feitos com figuras da realeza.

Kate planeja visitar a Galeria Nacional de Retratos em Londres na quarta-feira para ver a exibição da Vogue. /Associated Press