Kim Jong-un obriga universitários norte-coreanos a imitar seu corte de cabelo

Os cortes de cabelo de Kim Jong-Un e de sua mulher Ri Sol-ju seriam os “modelos” permitidos no país. (Foto: AP)

A Radio Free Asia noticiou na terça-feira, 25, que universitários do sexo masculino da Coreia do Norte estão obrigados desde o início do mês a adotar o mesmo corte de cabelo do ditador do país, Kim Jong-un. Alunas teriam que imitar o corte da mulher do líder, Ri Sol-ju.

A medida, que começou a ser aplicada em Pyongyang, agora já estaria em vigor em todo o país. “O corte de cabelo do nosso líder é muito especial. Mas ele não fica bem em todas as pessoas, já que as pessoas tem rostos e cabeças de formatos diferentes”, teria dito uma fonte da Radio Free Ásia.

Os cortes de cabelos seriam controlados na Coreia de Norte há algum tempo – existiriam 10 cortes disponíveis para os homens e 18 para as mulheres.